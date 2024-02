Twee rijbewijzen ingetrokken tijdens BOB-controle in Eernegem en Torhout

Politiezone Kouter hield afgelopen weekend alcoholcontroles in het kader van de lopende BOB-campagne. Twee bestuurders verloren het rijbewijs even.

Zo werd er zaterdag onder meer gecontroleerd in Eernegem en Torhout. In de Achterstraat in Eernegem werd tussen 16.45 uur en 18 uur een controlepost opgezet. Daar werden negen ademtesten afgenomen, maar die waren allemaal safe. Daarna werd tussen 19 uur en 20.30 uur een dispositief opgezet in de Warandestraat. Daar werden 22 ademtesten afgenomen. Bij 20 bestuurders was alles in orde, maar één iemand blies alarm en een iemand positief. Zij verloren het rijbewijs voor drie en zes uren.

Tot slot stelde de politie ook andere inbreuken vast. Die bestuurders kregen een onmiddellijke innig voor het negeren van het verbodsbord voor een verboden richting. En er werden vier pv’s van waarschuwing uitgeschreven voor inbreuken van technische eisen, het rijbewijs en de verzekering. (JH)