Twee personen hebben geen rijbewijs bij politiecontrole

In samenwerking met de West-Vlaamse politieschool deed de politiezone Damme/Knokke-Heist enkele verkeersacties in het kader van de opleiding ‘Verkeerspecialist’ op woensdag 8 maart 2023 en dinsdag 14 maart 2023. In totaal werden 189 voertuigen gecontroleerd.

Het politieteam stelde 2 processen-verbaal op tegen bestuurders die geen rijbewijs hadden. Drie andere bestuurders liepen tegen de lamp omdat ze gsm’den achter het stuur. Verder bleken twee voertuigen niet meer gekeurd te zijn. Drie bestuurders waren onder invloed van verdovende middelen. Verder legde een automobilist een positieve ademanalyse af.