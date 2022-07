Twee jonge bestuurders maken het bond in Torhout: geen rijbewijs en onder invloed

Twee jonge bestuurders hebben het afgelopen weekend bont gemaakt met hun rijgedrag in Torhout. De politie moest telkens tussenbeide komen.

Een eerste keer merkte een politiepatrouille van zone Kouter een personenwagen op langs de R34 in Torhout waarvan de bestuurder nogal sportief rondreed. Dat gebeurde zaterdagavond om 22.45 uur. De auto werd even later onderschept in de Keibergstraat.

Aan het stuur zat een 19-jarige man die niet in het bezit bleek te zijn van een geldig rijbewijs. Het parket werd verwittigd en de wagen werd in beslag genomen en getakeld. Op zijn achterbank zaten drie passagiers die allen geen gordel droegen.

In de nacht van zaterdag op zondag werd om 4.20 uur dan weer een auto tegengehouden in de Hogestraat in Torhout. De achterlichten van de auto bleken niet in werking te zijn.

De 22-jarige bestuurder uit Aartrijke legde een ademtest alarm af en was onder invloed van alcohol. Bovendien legde hij ook een positieve speekseltest af dat wijst op drugs in het verkeer. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingehouden.

(JH)