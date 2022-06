Twee extra trajectcontroles op Kortrijks grondgebied: “Meest efficiënte middel om verkeersveiligheid te verhogen”

Binnenkort worden er twee nieuwe trajectcontroles van Agentschap Wegen & Verkeer geactiveerd op Kortrijks grondgebied. Eén in Aalbeke, tussen de spoorwegovergang aan de grens met Moeskroen en de kruising tussen de Bergstraat en de Lauwsestraat. Een tweede op de Doorniksesteenweg in het stuk tussen de watertoren en het kruispunt De Katte.

Kortrijk nam eerder al twee eigen trajectcontroles in gebruik, dus dat zal het totaal op vier trajectcontroles brengen. Uit onderzoek blijkt dat waar trajectcontroles geïnstalleerd worden, ook het aantal dodelijke ongevallen met 56 procent daalt. Studies rond trajectcontroles op de E40 hebben zelfs uitgewezen dat het totaal aantal ongelukken met 43 procent daalt en dat er sprake is van een permanente snelheidsvermindering bij alle voertuigen.

“Trajectcontroles zijn het meest efficiënte middel om overdreven snelheid tegen te gaan. Ze zijn onmisbaar om de verkeersveiligheid op onze wegen te verhogen. We zijn dan ook zeer tevreden dat naast de investeringen van de stad, ook Vlaanderen investeert in Kortrijk”, zegt Axel Weydts, schepen van Mobiliteit.

Eerste trajectcontrole

De eerste trajectcontrole werd geplaatst in oktober 2018 op de Doornikserijksweg tussen het Bellegems Friethuisje en Kooigem. De aanleiding was het grote aantal verkeersongevallen op deze weg, met als triest hoogtepunt een tragisch verkeersongeval dat plaatsvond in de zomer van 2018 waarbij een voertuig 110 kilometer per uur reed op een plaats waar maar 70 kilometer per uur is toegestaan. De auto raakte een middengeleider en de bestuurder verloor de controle. Sinds de trajectcontrole is het aantal verkeersongevallen met lichtgewonden en/of enkel stoffelijke schade is gezakt en zijn er geen dodelijke ongevallen of ongevallen met zwaargewonden.

Het aantal snelheidsovertredingen blijft echter relatief constant, al gaat het voornamelijk over lichte inbreuken tussen 0 à 10 kilometer per uur te snel. De tweede trajectcontrole kwam er oktober 2021 op de Rekkemsestraat tussen Marke en Lauwe. Een lange rechte weg, waar het moeilijk is om snelheidsremmers of een afgescheiden fietspad te plaatsen, maar waar niettemin heel wat fietsers en schoolgaande jeugd passeren.

Ingebruikname

In de loop van de zomer worden de twee nieuwe trajectcontroles van Agentschap Wegen & Verkeer geactiveerd. Op beide locaties worden de camera’s opgehangen en geijkt. Daarna is het wachten op de ingebruikname.

“Het is hoopgevend om te zien dat er voorlopig geen dodelijke of zware verkeersongevallen meer plaatsvonden op de punten waar we een trajectcontrole plaatsten. Nu nog de mensen overtuigen dat de beperkte tijdswinst voor die 10 kilometer per uur sneller echt de boete niet waard is”, zegt burgemeester Ruth Vandenberghe.