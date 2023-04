Twee bestuurders zonder rijbewijs betrapt in Torhout, waaronder Fransman onder invloed

In Torhout werden afgelopen weekend twee bestuurders betrapt die rondreden met een voertuig terwijl ze geen geldig rijbewijs hadden. Telkens werden hun voertuigen getakeld. Daarbij ging het een keer om een 35-jarige Fransman die rondreed onder invloed van drugs.

Een eerste keer moest de politie vrijdagavond om 21.40 uur tussenbeide komen in de Viaductstraat in Torhout. Een 37-jarige inwoner was er openbaar dronken en zorgde voor moeilijkheden ter hoogte van het station. Hij werd opgesloten in de doorgangscel.

Zaterdagochtend om 10 uur controleerde de politie in de Kwakkelstraat dan weer een bestelwagen van een 35-jarige Fransman. De man reed onder invloed van verdovende middelen en legde een positieve speekseltest af. Bovendien had hij geen geldig rijbewijs bij zich en daarom werd zijn bestelwagen in opdracht van het parket getakeld.

Hetzelfde overkwam een 29-jarige man uit Torhout zaterdagnacht in de Ernest Claeslaan. Zijn wagen werd gecontroleerd omdat de rechterkoplamp defect was. Ook hij had geen geldig rijbewijs en daarom werd ook zijn wagen getakeld in opdracht van het parket.

Voorts voerde de politie dit weekend zowel op de Rijksweg als in de Ruddervoordestraat een snelheidscontrole met onderschepping uit. In totaal 963 wagens werden gecontroleerd waarvan er 61 te snel reden. 14 bestuurders legden een negatieve ademtest af. Er werden wel drie onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het gebruik van een gsm.(JH)