Twee bestuurders zijn rijbewijs kwijt na grootschalige alcoholcontroles in Torhout

De politiezone Kouter hield de afgelopen dagen verschillende alcoholcontroles op het grondgebied in Torhout. Daarbij werden 193 bestuurders gecontroleerd waarvan er twee hun rijbewijs verloren.

De eerste controle vond dinsdag plaats de middag in de Bruggestraat. Er werden vijf voertuigen gecontroleerd en evenveel ademtesten afgenomen, die waren allen safe.

Snelle alcoholsamplings

Dinsdag in de namiddag werd dan weer bijna anderhalf uur lang gecontroleerd in de Ruddervoordestraat. 98 snelle alcoholsamplings, die snel een indicatie geven of iemand gedronken heeft, bleken safe te zijn. Een was positief en die verloor onmiddellijk het rijbewijs voor 15 dagen. De 15 afgenomen ademtesten daar waren negatief.

In de Kersouwkensstraat moest de politie dinsdagnacht rond 1 uur dan weer een wagen aan de kant zetten voor een controle. De 40-jarige man uit Torhout blies positief en moest zijn rijbewijs voor zes uur inleveren. In de Oostendestraat en op de Keibergstraat werd woensdag overdag nog gecontroleerd waarbija 63 alcoholsamplings en 14 ademtesten werden afgenomen. Die waren allemaal safe. (JH)