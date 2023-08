Twee bestuurders zijn rijbewijs kwijt na betrapping in Torhout

Twee bestuurders zijn voor 15 dagen hun rijbewijs kwijt nadat ze zondag onder invloed van alcohol betrapt werden in Torhout.

De politie moest zondagavond om 22.25 uur tussenbeide komen voor een verkeersongeval in de Stationsstraat in Torhout. Een 59-jarige man uit Torhout bleek er met zijn bromfiets tegen een geparkeerde wagen te zijn gereden. De politie werd verwittigd en kwam ter plaatse. De man bleek lichtgewond te zijn maar had geen verzorging nodig. De vijftiger bleek wel onder invloed te zijn van alcohol en legde een positieve ademtest af. Daarop werd zijn rijbewijs voor 15 dagen ingehouden. Bovendien werd de man bestuurlijke aangehouden en mocht hij zijn roes gaan uitslapen in de politiecel.

Alcoholcontrole

In de nacht van zaterdag op zondag tussen 00.30 uur en 2 uur hield de politie een alcoholcontrole in de Rijselstraat. Er werden vijf bestuurders gecontroleerd waarvan er twee een positieve ademtest aflegden. Een iemand verloor het rijbewijs voor zes uren, de tweede voor 15 dagen. (JH)