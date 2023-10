Twee bestuurders onder invloed verliezen rijbewijs, een knalt bijna op politiecombi

Een politiepatrouille van zone Kouter moest afgelopen weekend de rijbewijzen van twee bestuurders intrekken omdat ze onder invloed rond reden. Een 74-jarige man presteerde het om bijna frontaal op een politiecombi te rijden.

Een eerste keer moest de politie ingrijpen in de Bosdreef in Torhout. Vrijdagavond rond 23.10 uur controleerde de politie er een personenwagen die bestuurd werd door een 22-jarige man uit Roeselare. Die bleek te rijden onder invloed van verdovende middelen en legde dan ook een positieve speekseltest af. De man moest zijn rijbewijs afgeven voor 15 dagen. Dat overkwam ook een 74-jarige man uit Ichtegem zondagavond. Rond 20.35 uur reed de man in zijn auto rond op de Oostendesteenweg in Ichtegem en daar veroorzaakte hij ei zo na een frontale botsing met een politiecombi. De patrouille moest zelfs uitwijken voor de man als tegenligger. Ze konden de auto onderscheppen en de 74-jarige man bleek onder invloed van alcohol te zijn en legde een positieve ademtest af. Bovendien reageerde hij zeer weerspannig tegenover de politie en werd hij bestuurlijk aangehouden en opgesloten in de doorgangscel. (JH)