Twee bestuurders onder invloed betrapt in Torhout: één reed man op speedpedelec aan

De politie Kouter betrapte afgelopen weekend in Torhout twee bestuurders die onder invloed achter het stuur bleken rond te rijden. Een van hen was betrokken bij een ongeval waarbij een man op een speedpedelec lichtgewond raakte.

De eerste keer moest de politie zaterdagmiddag even na 13 uur tussenbeide komen in de Oude Gentweg in Torhout waar een 26-jarige man uit Wielsbeke en een 44-jarige man uit Diksmuide, die een speedpedelec bestuurde, met elkaar in botsing kwamen. Dat gebeurde ter hoogte van het kruispunt met de Bruggestraat. De man op de speedpedelec raakte lichtgewond en werd naar het AZ Deltaziekenhuis in Torhout gebracht voor verzorging. De bestuurder van de personenwagen bleek onder invloed te zijn en legde een positieve ademtest af. Zijn rijbewijs werd voor zes uren ingehouden.

Ook in de nacht van zaterdag op zondag rond 2 uur betrapte de politie een bestuurder onder invloed in Torhout. Deze keer reed een 51-jarige vrouw uit Aartrijke in het midden van de weg. Ze kon verderop onderschept worden en legde een positieve ademtest af. Haar rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken. (JH)