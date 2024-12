Triest resultaat na weekend vol alcoholcontroles in onze provincie: maar liefst 11 bestuurders moeten rijbewijs inleveren in de Westkust

Er waren dit weekend heel wat alcoholcontroles in West-Vlaanderen in het kader van de lopende WinterBob-campagne. Politiezone Polder controleerde in Houthulst en Diksmuide. Twee bestuurders moesten het rijbewijs afgeven voor vijftien dagen. Het strafste resultaat was er in de Westkust, daar trok de politie in totaal elf rijbewijzen in. In de regio van Kortrijk testte dan weer één bestuurder positief op cannabis, zijn voertuig werd ingehouden omdat hij geen rijbewijs bij zich had.

De alcoholcontroles startten zaterdagavond in Nieuwpoort, op de N34 nabij Nieuwpoort-Stad. 149 bestuurders legden een ademtest af. Van één bestuurder werd het rijbewijs onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken. Zes andere bestuurders mochten gedurende drie uren geen voertuig besturen. In de Leopold II-laan in Koksijde legden tussen 00.45 uur en 2.30 uur 35 bestuurders een ademtest af. Opnieuw werd het rijbewijs van één bestuurder onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken. Eén bestuurder leverde het rijbewijs voor zes uren in, een andere bestuurder moest het voertuig voor drie uren aan de kant laten staan. Op de Robert Vandammestraat in Koksijde, werd bij vijf bestuurders gecontroleerd of men te veel alcohol had gedronken om nog een voertuig te mogen besturen. Eén bestuurder blies alarm, het rijbewijs werd voor drie uren ingehouden.

Polder

De controles van politiezone Polder vonden zaterdag overdag plaats. “In het kader van de lopende BOB-campagne voerde de politie zowel in de namiddag als in de avond twee alcoholcontroles uit in Houthulst en in Diksmuide”, meldt politiezone Polder. “De controles, die tot doel hebben het aantal verkeersslachtoffers door alcoholgebruik te verminderen, leverden twee overtredingen op.

In Houthulst werden er 202 ademtesten afgenomen. Van deze bestuurders bliezen maar liefst 198 chauffeurs een SAFE-resultaat, wat betekent dat ze geen alcohol in hun adem hadden. Eén chauffeur bleek echter onder invloed te rijden. In Diksmuide werden 99 ademtesten afgenomen. Hier blies 1 bestuurder positief. Als gevolg van de vastgestelde alcoholinname werden de rijbewijzen van de twee overtreders onmiddellijk ingetrokken voor een periode van 15 dagen. Dit is een duidelijke boodschap: rijden onder invloed is niet alleen gevaarlijk voor de bestuurder zelf, maar ook voor andere weggebruikers. We herinneren iedereen eraan om verantwoordelijk te rijden en om nooit onder invloed van alcohol of drugs deel te nemen aan het verkeer. Bij twijfel, maak gebruik van alternatieve transportmiddelen zoals een taxi of een openbare vervoersdienst.”

Regio Kortrijk

In regio Kortrijk stond de controlepost zondag opgesteld in de Dumolinlaan en Meensesteenweg in Kortrijk en op de Rijksweg in Lendelede. In totaal werden er 958 bestuurders gecontroleerd. Meer dan 98% was perfect in orde, elf bestuurders hadden te veel gedronken. Vijf bestuurders moesten hun rijbewijs voor 3 uur afgeven, twee van hen voor 6 uur. Vier bestuurders zagen dan weer hun rijbewijs voor vijftien dagen ingetrokken worden. Tot slot testte één bestuurder positief op cannabis, zijn voertuig werd ingehouden omdat hij geen rijbewijs bij zich had.

“Niettegenstaande de gekende BOB-wintercampagne ook dit jaar duidelijk werd aangekondigd, blijkt er toch nog een kleine categorie hardleerse bestuurders te zijn die onder invloed van alcohol en/of drugs achter het stuur kruipt. De BOB-campagne loopt nog tot begin februari 2025. Gans die periode worden er in Kortrijk, Kuurne en Lendelede extra alcoholcontroles gepland.” (JH/PZ Vlas)