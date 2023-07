Trajectcontroles Diksmuide van start: grote infoborden waarschuwen weggebruikers

De trajectcontroles in Diksmuide zijn op 1 juli 2023 eindelijk van start gegaan, na vijf jaar discussie. De politie Polder en de stad Diksmuide zetten de voorbije weken maximaal in op het waarschuwen van weggebruikers om een heksenjacht te voorkomen en hielden woord. Bij de trajectpalen staan grote infoborden opgesteld.

Al jaren was er in Diksmuide discussie over de trajectcontroles in de stad. Er staan er intussen zeven in Diksmuide zelf, en binnen politiezone Polder staat er nog een extra in Houthulst. Allemaal op de N35, N363 en de N369. De eerste palen werden gezet halfweg 2018. Later werden alle toestellen geijkt en waren de acht trajectcontroles klaar voor gebruik maar vijf jaar lang bleven ze nutteloos staan.

Daar komt zaterdag 1 juli verandering in. Alle trajectcontroles worden in werking gesteld. Dat komt omdat het Gewestelijk Verwerkingscentrum (GVC) dat de boetes beheert eindelijk besliste om het quota te verhogen. Tot nu toe mocht politiezone Polder maximaal 17.500 boetes per jaar aanleveren voor verwerking maar dat aantal werd al bereikt met de eigen controles en vaste flitspalen. Dat quota wordt nu verhoogd waardoor de trajectcontroles van start kunnen gaan.

Infoborden

Zowel de politie als de stad benadrukten dat ze geen heksenjacht wilden op weggebruikers en zoveel mogelijk zouden inzetten op communicatie. Ze hielden ook woord. Er werd communicatie gevoerd via de sociale mediakanalen en langs de grote invalswegen naar Diksmuide staan nu waarschuwingsborden om de start van de trajectcontroles aan te kondigen. Zo zou iedereen voldoende gewaarschuwd moeten zijn: de borden zijn immers levensgroot en je kan er niet naast kijken.

De trajectcontroles staan: In de Oostendestraat tussen Diksmuide en Lek, in de Kaaskerkestraat tussen Kaaskerke en Pervijze, in de Esenweg tussen de bebouwde kom en het rond punt Eikhofstraat, in de Esenweg tussen de spooroverweg en het begin van de bebouwde kom, in de Wijnendaelestraat tussen het rond punt Belhuttebaan en de bebouwde kom Beerst, in de lepersesteenweg tussen De Kippe en De Blankaart, in de Iepersesteenweg tussen begin en einde van de bebouwde kom Woumen en in de Veurnestraat tussen de bebouwde kom Pervijze en de Beoosterpoort in Veurne.

(JH)