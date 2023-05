Trajectcontrole langs Gistelsteenweg op komst

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) gaf de opdracht om in West-Vlaanderen op zes locaties langs gewestwegen nieuwe trajectcontroles te installeren. Ook langs de Gistelsteenweg in Jabbeke komt er zo’n systeem.

In totaal voorziet Vlaams minister Peeters twintig nieuwe trajectcontroles. Dat zou het aantal installaties in Vlaanderen langs gewestwegen en snelwegen naar 300 locaties brengen, goed voor 539 trajectcontroles. Trajectcontrole is een systeem waarbij de gemiddelde snelheid over een langere afstand gemeten wordt. Het systeem werkt met nummerplaatherkenning (ANPR). Het systeem detecteert ook geseinde wagens en pechstrookrijders. Ook in Jabbeke zou er dus zo’n trajectcontrole geïnstalleerd worden, meer bepaald langs de Gistelsteenweg. De minister liet ook weten dat de lokale besturen inspraak zullen krijgen bij de effectieve uitrol van de trajectcontroles.

Overleg

“Ik vernam al via de pers dat er plannen zijn voor zo’n trajectcontrole langs de Gistelsteenweg, maar we werden nog niet gecontacteerd door het kabinet van de minister of door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)”, zegt Jabbeeks burgemeester Frank Casteleyn (CD&V). “We hopen dus nog een voorstel te krijgen van AWV over de exacte inplanting, maar we zijn daar zeker niet op tegen. Waar ik die zelf het liefst zou geplaatst zien? Wel, in het stuk Gistelsteenweg vanaf garage Cools richting Oudenburg wordt er wel behoorlijk vlug gereden. Dat is dus misschien de meest aangewezen plek. Al is ook de kruising van de Gistelsteenweg met de Kerkeweg in Snellegem een delicaat punt. Onlangs raakte een meisje op de fiets daar nog zwaargewond. Maar daar zou ik eigenlijk liever een rond punt zien. Nu, ik kijk ernaar uit om met de minister te overleggen.” (PDV)