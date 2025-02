Trajectcontrole in Heulse Sint-Katharinastraat levert in maand tijd meer dan 45.000 euro aan boetes op

De trajectcontrole in de Sint-Katharinastraat in Heule heeft in één maand tijd 728 snelheidsovertreders beboet, wat resulteerde in 45.492 euro aan boetes via het GAS5-systeem. Oppositiepartij Vlaams Belang uit kritiek op de maatregel en pleit voor duurzame infrastructuurverbeteringen, terwijl het stadsbestuur benadrukt dat de controle noodzakelijk is voor de verkeersveiligheid.

De nieuwe trajectcontrole in de Sint-Katharinastraat in Heule heeft in een maand tijd 728 snelheidsovertreders beboet. In totaal gaat het om een bedrag van 45.492 euro via het GAS5-systeem (waarbij boetes voor kleine snelheidsovertredingen door het stadsbestuur zelf kunnen worden geïnd, red.). De meeste overtreders (565, red.) reden na correctie tussen de 4 en 10 km/uur te snel, wat suggereert dat de overtredingen zich voornamelijk in de lagere snelheidsmarges bevinden. Oppositiepartij Vlaams Belang Kortrijk uit kritiek op de manier van aanpak.

“Het is opmerkelijk hoe snel deze trajectcontrole een aanzienlijke som aan boetes genereert,” stelt Vlaams Parlementslid en Kortrijks gemeenteraadslid Carmen Ryheul (Vlaams Belang). “In plaats van te investeren in duurzame infrastructuurverbeteringen, lijkt het stadsbestuur te kiezen voor maatregelen die vooral de stadskas spijzen.” Er wordt in het persbericht van Vlaams Belang Kortrijk ook verwezen naar de ‘pestflitspaal’ in Bellegem die in september na commotie werd weggehaald.

Burgemeester Ruth Vandenberghe (TBSK) counterde die uitspraak in HLN al volmondig. Ze stelde dat er regelmatig overtreders zijn die snelheden van meer dan 70 km/uur halen, in een straat waar de schoolgaande jeugd passeert, nota bene.

Wegdek

Ryheul hekelt verder de staat van het wegdek in de bewuste straat. “Het wegdek is slecht onderhouden en de aanwezige plastic paaltjes bieden weinig meerwaarde. In plaats van dergelijke lapmiddelen zouden effectieve snelheidsremmende maatregelen, zoals verkeersdrempels, moeten worden overwogen.”

Kortrijks schepen van Mobiliteit Trui Steenhoudt (N-VA) kadert de staat van de weg: “De Sint-Katharinastraat staat op de lijst voor het vernieuwen van de riolering. Er werd daarom een projectstuurgroep opgericht met vertegenwoordigers van Kortrijk, Lendelede en de provincie West-Vlaanderen. Die projectstuurgroep bekijkt momenteel hoe de Sint-Katharinastraat en het kruispunt met de Magerstraat en de Sentestraat opnieuw aangelegd kan worden.”

Omdat de Sint-Katharinastraat deel uitmaakt van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF), die aansluit op de fietssnelweg F361, gaat er binnen het project vooral aandacht naar het verbeteren van de fietsinfrastructuur en de veiligheid voor fietsers. Een deel van de Sint-Katharinastraat, van de Mellestraat tot de Grysperrestraat, is trouwens al vernieuwd in een eerder project. Het overige deel van de straat bestaat uit betonplaten, waarbij alleen de strook tussen het fietspad en de rijweg in asfalt ligt. Deze asfaltstrook wordt regelmatig hersteld door de stad. De betonplaten zijn nog in goede staat.”