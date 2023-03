Tien bestuurders verliezen rijbewijs tijdens controleactie van politie Westkust

Politiezone Westkust hield afgelopen weekend een doorgedreven controleactie om bestuurders te controleren op alcohol. Er werd in De Panne, Koksijde en Nieuwpoort gecontroleerd en in totaal 291 bestuurders moesten een ademtest afleggen. Tien bestuurders hadden teveel gedronken en moesten minstens even het rijbewijs afgeven.

Er werd telkens gecontroleerd tussen 19 uur ‘s avonds en tot 3 uur ‘s nachts. In totaal moesten 291 bestuurders een ademtest afleggen. Tien bestuurders hadden teveel gedronken, dat is 3,4% van het totaal.

Te veel gedronken

“Onze ploeg stelde zich op drie verschillende locaties op. In totaal bliezen vijf bestuurders alarm”, zegt Hélène Ingels van Westkust. “Hun rijbewijs werd voor drie uren ingehouden. Twee andere bestuurders bliezen positief en leverden hun rijbewijs voor zes uren in. Bij maar liefst drie bestuurders was de alcoholconcentratie hoger dan 1,49 promille. Bij één bestuurder werd zelfs 2,32 promille gemeten. Zij leverden alle drie onmiddellijk hun rijbewijs voor 15 dagen in. Zij zullen zich ook moeten verantwoorden voor de politierechtbank.”

Verkeersinbreuken

“Naast deze overtredingen stelden we één proces-verbaal op wegens verkeerd parkeren en één onmiddellijke inning omdat een kind niet veilig vastgemaakt was in de wagen. We stelden bovendien één proces-verbaal op voor een wagen die niet verzekerd noch gekeurd was. Deze auto werd getakeld. We stelden tot slot vijf processen-verbaal van waarschuwing op wegens verschillende verkeersinbreuken.” (JH)