Straks ook trajectcontrole op Noorderring tussen Ieper en Poperinge

Oplettende weggebruikers zullen al gemerkt hebben dat er op de Noorderring (N38) ter hoogte van de Veurnseweg (N8) palen neergepoot werden. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) bevestigt dat de huidige flitspalen vervangen worden door trajectcontroles, maar die zullen pas ten vroegste na de zomer werken.

De opvallende constructies op de Noorderring (N38) verrezen afgelopen maand. Onder andere iets voorbij het kruispunt van de N38 met de Veurnseweg (N8) staan er nu aan weerszijden van de weg twee palen. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) bevestigt dat er op die locaties trajectcontroles komen. “Het gaat om een ombouw van snelheidscamera’s. Er was dus al handhaving op die segmenten, maar nu zal dat met een trajectcontrole gebeuren in plaats van met een snelheidscamera”, zegt woordvoerder Eveline Vandecaetsbeek van AWV West-Vlaanderen. “De palen werden al geplaatst, op de camera’s is het nog wachten. Die hadden als opleverdatum het eerste kwartaal van 2022, maar er is momenteel een stockprobleem wat betreft onderdelen van camera’s bij de aannemer. We weten nu helaas nog niet wanneer dat problemen uiteindelijk opgelost zal geraken. De huidige streefdatum is nu voor het bouwverlof van 2022.”

Beide richtingen

De trajectcontroles komen dus op twee tracés langs de N38, namelijk tussen het kruispunt met de Veurnseweg en de Rodenbachstraat (2,3 kilometer), en tussen het rondpunt ter hoogte de Bellestraat tot het einde van de Noorderring op grondgebied Poperinge (4,79 kilometer). De trajectcontroles komen in beide richtingen. “Over een datum van ingebruikname van de trajectcontroles kunnen wij geen uitspraak doen. Daarvoor moet je je wenden tot de politiezone”, zegt de woordvoerder van AWV nog.

Maar bij de politiezone Arro Ieper horen ze het in Keulen donderen. “Wij kunnen uiteraard de camera’s niet in gebruik nemen als ze nog niet geïnstalleerd zijn”, zegt woordvoerder Glenn Verdru van de politiezone Arro Ieper. “We hebben er ook geen zicht op wanneer dat zal gebeuren. We worden daar totaal niet in betrokken.”

ANPR-installatie

“Normaal is het wel voorzien om daar een ANPR-installatie aan te koppelen”, kan Glenn Verdru wel nog meegeven. “Dat betekent dat bijvoorbeeld ook niet-verzekerde voertuigen of voertuigen met een verlopen keuringsbewijs met deze camera’s gedetecteerd kunnen worden. We weten echter niet of dat effectief zal doorgaan door leveringsproblemen. Wij zijn gewoon de exploitanten van die camerasystemen en staan in voor het verwerken van de gegevens. Maar van zodra het effectief geïnstalleerd is, zullen we daar zeker over communiceren.”