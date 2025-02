Stadsbestuur Veurne plant trajectcontrole in Eggewaartskapelle

Noel Van Kerckhove, oppositieraadslid Vlaams Belang, kaartte op de jongste gemeenteraad de gevaarlijke verkeerssituatie in Eggewaartskapelle aan.

“Vooral in de Knollestraat klagen bewoners dat automobilisten het niet zo nauw nemen met snelheidsbeperkingen en rijgedrag. Ze maken zich zorgen over de veiligheid van de buurt. Naast huisnummer 18A is er een dreef waar veel zwaar verkeer rijdt en daar staan ook twee totaal fout geplaatste en te lange vluchtheuvels, wat leidt tot gevaarlijke situaties voor voetgangers en bewoners”, aldus Noel Van Kerckhove.

“Ook de goten verzakken door het zware verkeer. De Knollestraat wordt ook gretig gebruikt als sluipweg om de N8 te vermijden. Er moeten snelheidsremmers komen en die vluchtheuvels moeten weg, met langs de kant van de huizen een veilige strook waar geen auto’s mogen rijden.”

Schepen Tijs Corneillie (VoeVeurne) antwoordde dat het invoeren van een trajectcontrole de beste oplossing zou zijn, en dat bewoners hiervoor vragende partij waren. “We hopen dit systeem op korte termijn te installeren.”