Stad Ieper investeert verder in verkeersveiligheid met grote borden

In het straatbeeld zijn sinds kort 8 nieuwe preventieve borden geplaatst die bestuurders moeten aanmanen zich aan de vastgelegde snelheid te houden. Het gaat om grote borden met de tekst ’30/50 km/u groot genoeg?’.

Er werden vijf borden aangekocht voor de zone 50 en drie voor de zone 30. “Deze worden op strategische locaties in ons centrum en deelgemeenten geplaatst, namelijk bij schoolomgevingen, op plaatsen waarvan GPS-locaties ons tonen dat ze aandachtspunten zijn en naar aanleiding van concrete meldingen”, zegt burgemeester Emmily Talpe.

U rijdt-borden

“Zo zet het stadsbestuur in op een actief preventief verkeersveiligheidsbeleid. Bijkomend werden ook drie digitale snelheidsborden ‘u rijdt’ aangekocht. In totaal beschikt de stad nu over zeven van die borden, die regelmatig van locatie wisselen. Ook daar heeft de stad bijzondere aandacht voor de straten bij de Ieperse scholen.”