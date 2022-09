Snelheidsduivels in Moorslede betrapt: één bestuurder zelfs twee keer geflitst

‘Laagvliegers gespot’. Met deze aankondiging maakte politiezone Arro Ieper maandagochtend enkele opmerkelijke snelheidsovertredingen wereldkundig via de eigen sociale mediakanalen.

Bij verkeerscontroles in Moorslede afgelopen vrijdag betrapte de lokale politie enkele snelheidsduivels. Een bestuurder werd twee keer geflitst: de eerste keer aan 124 kilometer per uur, de tweede keer nog sneller aan 136 kilometer per uur. De toegelaten limiet was 70 kilometer per uur. Een andere bestuurder werd aan 104 kilometer per uur geflitst binnen de bebouwde kom.

Naar aanleiding van deze serieuze snelheidsovertredingen werden op vrijdag de rijbewijzen ingetrokken van beide bestuurders.

Opmerkelijk: afgelopen vrijdag en zaterdag vond de rallywedstrijd Omloop van Vlaanderen plaats in die streek. Maar volgens de politie hadden deze snelheidsinbreuken geen verband met de rally. (TP)