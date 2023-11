Snelheidsduivel haalt 108 km/uur in zone 50 op weg naar rally in Kortrijk

Tijdens de rally van Kortrijk werden zowel op zaterdag 18 als zondag 19 november snelheids- en andere verkeerscontroles gehouden in de omgeving van het parcours en op de invalswegen naar het stadscentrum. Daarvoor werden de fietsbrigade, de verkeersmotards, politieteams per combi én de hondengeleiders ingezet.

Er werd onder andere geflist in de Moeskroensesteenweg in Aalbeke, de Weggevoerdenlaan, Doorniksesteenweg, Marksesteenweg en Magdalenastraat in Kortrijk en op de Pottelberg in Marke en Kortrijk

Meer dan 700 bestuurders rijden te snel

Over het ganse weekend werden in totaal 8.518 bestuurders gecontroleerd, 736 daarvan reden te snel, wat overeenkomt met 8,6%.

“De aangekondigde snelheidscontroles door organisatie en politie, samen met de sterke aanwezigheid van stewards en politiemensen hebben zeker hun effect gehad. De veiligheid van zowel toeschouwers, piloten, medewerkers als gewone weggebruikers was primordiaal. Er was wel een absolute uitschieter op zondag in de Doorniksesteenweg. Daar reed een bestuurder maar liefst 108 km/u waar maximum 50 km/u mag gereden worden”, klinkt het bij de politie.

Bijna 100 auto’s getakeld

Op zaterdagmorgen moesten 96 voertuigen getakeld worden zodat de servicezone vrij was voor de rallyteams. Een groot deel van de takelingen gebeurde in de straten rond de rechtbank van Kortrijk, die bij de vorige edities niet tot de servicezone behoorden

Exact 14 foutparkeerders werden geverbaliseerd omdat ze op het voetpad, fietspad of mindervalidenplaats geparkeerd stonden en 9 bestuurders werden geverbaliseerd omdat ze een straat inreden waar de doorgang voor alle verkeer verboden was.

Twee lichtgewonden

Verder droeg één bestuurder zijn gordel niet. Op het parcours waren enkel kleine ongevallen met vooral materiële schade aan de rallywagens. Daarbij werden 2 inzittenden licht gewond, zij werden ter plaatse verzorgd en moesten niet naar het ziekenhuis.

“De hulpdiensten en organisatie waren heel tevreden over de goede samenwerking en over het verloop van de ordedienst rond de rally, die vlot en zonder grote incidenten is verlopen”, besluit de politiewoordvoerder.