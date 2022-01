Slechts vier overtredingen bij alcoholcontroles politiezone VLAS

Naar aanleiding van het ‘Weekend zonder alcohol’ tijdens deze BOB-wintercampagne, voerde de politiezone VLAS op zaterdag 22 januari 2022, van ’s middags tot ’s nachts gerichte alcoholcontroles uit in Kortrijk, Kuurne en Lendelede.

Verspreid over vier locaties werden in totaal 621 bestuurders uit het verkeer gehaald om een alcoholtest af te leggen. Vier van hen hadden te veel gedronken, wat overeenkomt met 0,64%. Drie overtreders moesten hun rijbewijs drie uren inleveren. Van de andere overtreder werd het rijbewijs zes uren ingehouden.

De politiezone VLAS controleerde op de Dumoulinlaan en Kennedylaan in Kortrijk, op de Ringlaan in Kuurne en op de Rijksweg in Lendelede.

Tandje bijsteken

“In de PZ VLAS zijn er sowieso gans het jaar door alcoholcontroles, dit in combinatie met de aanpak van roekeloos en gevaarlijk rijgedrag. Toch steken onze politieteams tijdens deze BOB-wintercampagne een extra tandje bij. De resultaten tonen duidelijk aan dat nog slechts een minderheid achter het stuur zit met te veel alcohol op. Maar een kleine categorie van bestuurders blijft hardleers, en alleen door veel en gerichte controles te doen wordt hun pakkans groter en lopen ze tegen de lamp”, klinkt het.