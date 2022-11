Sensibiliseringsactie in Menen waarbij tientallen fietsers gecontroleerd werden op hun verlichting

Go for zero! Het is het stadsbestuur menens in hun strijd tegen verkeersongevallen en de slachtoffers die hierbij vallen. Tijdens een sensibiliseringsactie werden dinsdagmorgen tientallen fietsers gecontroleerd, waarbij vooral de verlichting werd nagezien. Wie niet reglementair was, kreeg naast een setje lichten en meteen ook een stevige waarschuwing.

“Gisteren nog een dodelijk ongeval met een fietser in Loppem, dan weet je meteen dat we hier niet lichtzinnig mee mogen omspringen!” Bij het krieken van de dag was ook burgemeester Eddy Lust op pad. Samen met enkele leden van de politie en de gemeenschapswachten, werd post gevat aan de Oostkaai. Opdracht van de dag? Fietsers duidelijk maken dat een degelijke en vooral werkende verlichting niet alleen verplicht, maar ook noodzakelijk is.

“Verkeersongevallen vermijden, het is een verhaal waarbij vooral zichtbaarheid een erg belangrijke rol speelt”, verduidelijkte de burgemeester. “Elkaar zien en goed opvallen in het verkeer kan dramatische taferelen vermijden. Vooral nu, met de komst van het winteruur, is het veel sneller donker en rijden nog te veel fietsen rond zonder degelijke verlichting. Met deze actie willen we hen hierop duiden en meteen ook waarschuwen dat onze sensibilisering weldra stopt. Wie vandaag niet in regel is, krijgt een setje lichten aangeboden. Vanaf 15 november treden we strenger op en zullen vooral jongerenPV’s worden opgesteld.”

JongerenPV

Het jongerenPV is een efficiënt middel dat de politie in haar gereedschapskist heeft zitten. “Een boete uitdelen schiet vaak het doel voorbij omdat het de ouders zijn die betalen”, klonk het bij een inspecteur ter plaatse. “Wanneer men een jongerenPV krijgt, dan wordt men verplicht om op een woensdagnamiddag 2 uur verkeerscursus te gaan volgen. Vaak heeft dat veel meer impact dan het uitdelen van standaard boetes.”

Zowel de burgemeester als schepen van mobiliteit Patrick Roose tekenden present en staken de handen uit de mouwen. Met een vriendelijke waarschuwing waar mogelijk, een vermanende vinger waar nodig, werden fietsers duidelijk gemaakt dat de politie extra zal toezien op de verkeersveiligheid. Stad Menen liet voor deze actie niet minder dan 500 fietslichten maken.

Een opmerkelijk voorval tijdens de actie, markeerde meteen het belang van sensibiliseren. Terwijl enkele fietsers staande werden gehouden zoefde een speedpedelec, een elektrische fiets met een ondersteuning tot 45 kilometer per uur, rakelings langs de aanwezigen. Een inspecteur van de motorbrigade kon hem wat verder staande houden, waarop de fietser op een donderpreek werd getrakteerd. “Op zowel jaagpaden als fietsstraten is de maximale snelheid 30 kilometer per uur. Dit geldt eveneens voor elektrische fietsen”, klonk het, terwijl de inspecteur een spoedcursus verkeerswet gaf.