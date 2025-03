Sedert nieuwjaar al maar liefst 3.741 pv’s voor overdreven snelheid in Wervik

Van nieuwjaar tot nu maakte de lokale politie in Wervik maar liefst 3.741 processen-verbaal voor overdreven snelheid op. Daarvan zijn er 3.000 vastgesteld door een onbemande camera. Onder meer in de zone 30. Hoofdinspecteur Sylvia Capon maakte de cijfers dinsdagavond bekend tijdens de gemeenteraad in Wervik. Samen met korpschef Kenneth Coigné kwam ze de Actie Leierust toelichten.

“We deden onder de inwoners een bevraging en daaruit blijkt dat de Wervikanen zich vooral storen aan de onaangepaste snelheid”, zegt de korpschef. “Op de tweede plaats komt sluikstorten. Het aantal verkeersinbreuken zit alvast serieus in de lift. Het gaat om een verdubbeling. Anderzijds kent de criminaliteit een lichte daling.”

Het groot aantal pv’s voor snelheidsovertredingen komt er niet zomaar. “De cijfers zijn om achterover te vallen”, aldus Sylvia Capon. “Ze stijgen onder meer omdat we met acties inzetten op verkeer.” Omgerekend naar het aantal dagen gaat het om gemiddeld meer dan 50 (!) verkeersbreuken per dag.

Het was reeds de derde keer dat de korpschef naar de gemeenteraad kwam. Het open debat duurde dit keer iets meer dan anderhalf uur. Het ging onder meer ook over de opvolging van commissaris Dominiek Vermont uit Geluwe. Sedert februari is hij op pensioen. “Er was drie keer een vacature voor de opvolging”, zegt Coigné. “Er was één kandidaat maar die bleek niet geschikt. Hoofdinspecteur Sylvie Capon is momenteel waarnemend coördinator. Voor hoe lang weten we niet.”

Wegens te weinig instroom is het kader van de politiezone Arro Ieper niet volledig ingevuld. Het tekort van zo’n tien procent houdt aan. Fractieleider Sanne Vantomme (N-A) vroeg naar de bezetting in het lokaal commissariaat. “Momenteel is er een tekort van één agent en vier inspecteurs”, aldus de korpschef.

Gevluchte automobilist

Tijdens een verkeerscontrole door de politie van de zone Arro Ieper in het begin van de Leiestraat naast de monumentale Sint-Medardusstraat negeerde de bestuurder van een auto enkele weken geleden op een zaterdagnacht het stopteken van een agent en reed weg over de Leiebrug naar Wervicq-Sud.

Iemand uit de buurt filmde het incident en postte het op de sociale media Facebook waar het massaal werd bekeken. Op het filmpje is duidelijk te zien dat uit de richting van de Koestraat/Magdalenastraat aan hoge snelheid een auto zonder lichten afkomt. Hoofdinspecteur Capon gaf op de gemeenteraad aan dat de bestuurder dankzij de medewerking van de collega’s over de grens kon worden geïdentificeerd.