Roeselare sluit vier barbershops en een pitazaak na tal van inbreuken

In het kader van de Pythonactie werd donderdagnamiddag en -avond een grote controle georganiseerd in Roeselare. Daarbij werden verschillende inbreuken vastgesteld en ook enkele zaken gesloten.

“De resultaten van deze controle tonen aan dat het noodzakelijk is onze Pythonactie uit te voeren. De controles op verschillende vlakken zullen onverminderd verdergezet worden”, aldus burgemeester Kris Declercq.

Deze controle richtte zich op diverse handelszaken, 20 zaken werden aan een grondige controle onderworpen.

In totaal werden 38 inbreuken (incl. waarschuwingen) vastgesteld. De inbreuken gaan over verkoop van verboden producten, hygiëne, zwartwerk, prijsaanduidingen en roken.

Geen vergunning

Verschillende zaken bevonden zich in staat van recidive. Vier barbershops werden onmiddellijk gesloten omdat ze niet in het bezit waren van een uitbatingsvergunning. Eén pitazaak werd gesloten door het FAVV. Twee procedures worden opgestart in het kader van een bestuurlijke sluiting.