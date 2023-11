Rijbewijzen ingetrokken en voertuig 28% overladen bij controleactie Westkust

Politiezone Westkust hield zowel vrijdag als zaterdag een controleactie in het verkeer waarbij telkens gecontroleerd werd op alcohol. Vrijdag ging het om een gezamenlijke actie met de RVA en Arbeidsinspectie. Een voertuig bleek er 28% overladen te zijn waarna de lading overgeladen moest worden.

De controles vrijdag gingen door in de Ten Bogaerdelaan in Koksijde en de Kinderlaan in Nieuwpoort. “In de Ten Bogaerdelaan stelden we een proces-verbaal op wegens het gebruik van alcohol achter het stuur”, zegt Hélène Ingels van Westkust. “We stelden onmiddellijke inningen op van 1.500 euro voor het ontbreken van een geldige vervoersvergunning en van 55 euro voor het niet bij zich hebben van de bestaande vervoersvergunning. Daarnaast werd één proces-verbaal van waarschuwing opgesteld wegens tekortkoming inzake technische eisen. Eén voertuig was maar liefst 28 % boven de maximaal toegelaten capaciteit geladen. Het keuringsbewijs werd ingehouden en de lading werd overgeladen naar een voertuig dat wel de nodige capaciteit had.

In de Kinderlaan te Nieuwpoort namen we een voertuig in beslag omdat het niet verzekerd was. Van één bestuurder werd het rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken omdat hij drugs had gebruikt. Verder stelden we een proces-verbaal op wegens sturen met een rijbewijs dat niet geldig was voor de vereiste categorie en een proces-verbaal wegens het toevertrouwen van een voertuig aan iemand die niet over het vereiste rijbewijs beschikt. We stelden tot slot twee onmiddellijke inningen op van respectievelijk 1.000 euro en 350 euro wegens een ontoereikende ladingzekering.

De RVA en de Arbeidsinspectie stelden één proces-verbaal op wegens illegale tewerkstelling en twee processen-verbaal wegens zwartwerk. Er werden ook drie administratieve sancties opgelegd omdat de uren van de deeltijdse werknemers niet duidelijk waren opgegeven en drie administratieve sancties wegens inbreuken inzake economische werkloosheid.”

Rijbewijzen ingehouden

Zaterdag controleerde de politie dan weer op alcohol in het verkeer. Van de 255 gecontroleerde bestuurders in de Pelikaanstraat in Koksijde, op de Kaai in Nieuwpoort en in de Stationsstraat in Adinkerke hadden er 9 teveel gedronken. Vier van hen verloren het rijbewijs voor 15 dagen, en de andere voor enkele uren. Er werd ook een GAs-pv opgesteld wegens het urineren op de openbare weg. (JH)