RIHO kondigt plaatsen van snelheidscontroles in maand mei aan

Naast de onverwachte controles houdt PZ RIHO (politiezone Roeselare-Izegem-Hooglede) in de maand mei ook regelmatig op strategische plaatsen aangekondigde snelheidsmetingen. Hierbij vind je het overzichtje.

Opvallend is dat er opnieuw niet in de weekends (aangekondigd) wordt gecontroleerd. Er is uiteraard een spreiding over de drie gemeenten die deel uitmaken van de zone.

Ook op donderdag 28 april zijn er nog controles.