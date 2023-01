Restaurantuitbaatster hekelt nieuw parkeerbeleid in Oostende: “Mensen vinden parkeermeters niet”

Cindy Roets, uitbaatster van restaurant De Ton, stuurde een open brief naar het stadsbestuur met de vraag om meer parkeermeters te plaatsen in de Nieuwpoortsesteenweg in Raversijde. De stad werkt sinds kort met een doorgedreven digitaal systeem, maar dat is niet voor iedereen even gemakkelijk, zo merkt de onderneemster.

Met het nieuwe parkeerbeleid sinds 1 januari sloeg Stad Oostende resoluut de digitale weg in. Dat nieuwe systeem brengt ook zijn kinderziektes met zich mee, zo blijkt uit een open brief van een onderneemster in Raversijde. Zij zag dit weekend klanten wegwandelen omdat ze hun nummerplaat niet wilden registreren om gratis te kunnen parkeren. “We hadden hen er vriendelijk op gewezen dat ze zich moeten registreren bij een parkeermeter om 8 uur gratis te kunnen parkeren in Raversijde en dus een boete te vermijden. Die klanten zijn daarop opgestapt en hebben dus niet gegeten. Jammer dat we dit nu moeten meemaken in de kalmere periode en tijden van wegomleggingen, waarbij zelfs niet gemeld staat dat onze handelszaken bereikbaar zijn”, zegt Cindy Roets.

Blauwe schijf

In Raversijde moet je niet betalen om te parkeren, maar er werd enkele jaren geleden wel een blauwe zone ingevoerd om tegen te gaan dat passagiers van de luchthaven hun wagen hier dagenlang parkeren. Vroeger moesten mensen gewoon hun blauwe schijf achter de vooruit plaatsen, nu moeten ze een parkeersessie registreren aan een parkeermeter. Het nieuwe systeem blijkt voor veel oudere mensen echter te ingewikkeld. “Onze ober moet tijd vrijmaken om ouderen te begeleiden naar de registratiepalen, die onzichtbaar zijn vanop de Nieuwpoortsesteenweg. Deze groep van de bevolking, 65 procent van ons cliënteel, verplaatst zich heel moeilijk en die mensen begrijpen het systeem niet”, zegt Roets nog. Ze vraagt aan het stadsbestuur om meer registratiepalen te voorzien in de Nieuwpoortsesteenweg. “Er werd gewerkt naar het voorbeeld van Middelkerke, maar daar staan de betaalpalen/parkeermeters goed zichtbaar, om de 50 à 100m aan beide zijden van de openbare weg. Hier in Oostende-Raversijde staan die veel te ver uiteen. Jammer dat ouderen hiervoor gestraft moeten worden en zo ook de handelszaken.”

Even wennen

Schepen Björn Anseeuw geeft meteen aan dat het niet de bedoeling is om meer parkeermeters te plaatsen. “Er zijn er inderdaad een aantal vervangen door een bordje. Daarop staat ook een kaartje waar je de meter kan vinden. We zijn nog aan het kijken hoe we met de digicoaches mensen die daar nood aan hebben extra toelichting kunnen geven over de parkeermeters. Het komt nochtans op het scherm wat je moet doen. Zo moeilijk is het niet. Het is even wennen, maar het is niet onoverkomelijk”, vindt de schepen. Aan de regels is, zo zegt de schepen, niets veranderd. “Het enige dat veranderd is, is hoe je een parkeersessie begint. Voor wie betaalde via sms of app is er niets gewijzigd. Zo groot is de verandering niet. Als je dat enkele keren gedaan hebt zullen mensen dat wel gewoon zijn.”

De overgang verloopt volgens Anseeuw vlot. “We hebben op korte tijd heel wat aanvragen moeten verwerken, maar dat is vlot gelukt. We verwerkten tot nu toe al 12.000 aanvragen. Er moeten nu nog zo’n 1.300 aanvragen behandeld worden. We hebben daarom tot eind januari een overgangsperiode voorzien. Mensen waarvan de aanvraag nog loopt moeten dus niet ongerust zijn dat ze een boete zullen krijgen. We houden hier rekening mee zolang niet alle aanvragen beantwoord werden.” (LB)