Resem klachten na ‘plotse’ werking trajectcontroles Beauvoorde; advocaat verzamelt 110 pv’s om te protesteren

Enkele tientallen mensen hebben een advocaat onder de arm genomen nadat ze geflitst werden in de Gouden Hoofdstraat in Beauvoorde, waar sinds vorige maand een trajectcontrole actief is. Het gaat in totaal om 110 pv’s met een GAS-boete. “Iedereen was verrast dat de controle plots actief was en ze er te weinig van op de hoogte werden gebracht”, stelt advocaat Thomas Bailleul. De burgemeester van Veurne stelt dat er wél gewaarschuwd werd. In Oudenburg is er een gelijkaardige problematiek, daar kreeg een vrouw acht boetes op één dag binnen.

Al enkele jaren geleden werden tal van nieuwe trajectcontroles aangekondigd in Veurne. De camera’s in de Albert I-Laan in Veurne, in de Bulskampstraat in Bulskamp en op de Moeresteenweg in Houtem worden later actief. In de Avekapellestraat in Avekapelle werkt ze sinds vorige week en in de Gouden Hoofdstraat in Beavoorde sinds begin januari. Het is die trajectcontrole die nu voor onvrede zorgt bij inwoners. De camera’s daar zouden alleen al enkele honderden overtreders betrapt hebben. Zij kregen allen een GAS-boete in de bus, beginnend vanaf 53 euro.

Te weinig gewaarschuwd

Meer dan 50 overtreders namen advocaat Thomas Bailleul onder de arm en vechten de GAS-boete aan. “In totaal gaat het al om 110 pv’s”, zegt Bailleul. “Er zijn zelfs mensen bij die op dat traject al tien keer ‘betrapt’ werden en daarvoor telkens een boete zouden moeten betalen. We hopen dat die tien boetes minstens kunnen samengevoegd worden tot een. Wij vechten aan dat eigenlijk amper iemand op de hoogte was dat de trajectcontrole plots actief was. Er werd te weinig voor gewaarschuwd.”

“Wij vinden dat de gemeente hier een voorlichtingsrol moet spelen naar de bewoners toe. Bovendien heeft de burgemeester in een recent interview aangegeven dat er een testfase zou zijn waarbij er geen boetes zouden worden uitgedeeld. Dat gebeurde niet. We vragen ons dus af of de procedure juist werd toegepast.”

Al 20 jaar zone 30

Burgemeester Peter Roose van Veurne stelt niet op de hoogte te zijn van het probleem. “We wachten af tot de betwistingen binnen komen”, zegt hij. “Enerzijds begrijp ik dat mensen verrast zijn, anderzijds niet. De in werking stelling werd aangekondigd in ons infoblad en alle uitleg en tarieven zijn op de site terug te vinden. Bovendien zijn die trajectcontroles zijn aren geleden aangekondigd. De palen met camera’s en aanduiding staan er zelfs al maanden. In de Gouden Hoofdstraat gaat het om een traject van 800 meter en daar geldt al meer dan 20 jaar zone 30. Betekent dit dan dat die overtreders er al jaren te snel reden? Het is toch onze taak niet om iedereen te waarschuwen waar je geflitst kan worden?”

Vroeger rijverbod

“Tot slot wil ik ook nog opmerken dat wie nu betrapt wordt in de trajectcontrole er door de GAS-boete vaak veel milder van af komt dan voorheen. Wie vroeger geflitst werd in die zone 30 mocht het vaak gaan uitleggen in de politierechtbank. Dat leidde tot hogere boetes en soms een rijverbod. De GAS-boetes starten vanaf 53 euro en lopen tot 108 euro voor wie niet meer dan 20 kilometer per uur te snel rijdt.”

Wie nóg sneller rijdt riskeert wel een vervolging in de politierechtbank. Dat geldt overigens ook voor wie bij een betwisting van de GAS-boete geen gelijk krijgt en toch weigert te betalen. (JH)