Rallyweekend Ieper: “Bestuurder geflitst aan 213 kilometer per uur”

Ieper vormde het voorbije weekend weer het epicentrum van de rallysport. Het was voor de politie zoals elk jaar alle hens aan dek. Communicatieconsulent Glenn Verdru geeft tekst en uitleg.

Naar aanleiding van het rallyweekend en de doortocht van het BK wielrennen op zondag en in het kader van het ‘weekend zonder alcohol’ werden er extra controles voorzien. Tijdens de shakedown van donderdag in Nieuwkerke reden 243 van de 2.390 gecontroleerde bestuurders te snel.

Drone in beslag genomen

Daarnaast werd er een opgefokte brommer gespot en een motorrijder zonder voldoende beschermkledij. Tijdens de shakedown werd ook een drone in beslag genomen wegens overtreding.

Cijfers van het weekend

Vrijdag reden tussen 14 en 22 uur 64 van de 2.476 gecontroleerde voertuigen te snel. ‘s Nachts waren dat er 106 van de 1.056. Zaterdag waren er tussen 9 uur ‘s morgens en zondagmorgen 4 uur 417 snelheidsovertredingen op 5.350 voertuigen. Zondag van 14 tot 22.30 uur reden 324 op 1.354 voertuigen te snel.

Alles samen brengt dat het aantal snelheidsovertredingen op 1.154. Op een totaal van 12.626, is dat dus iets meer dan negen procent. Op vlak van alcohol is het 29 op 956, iets meer dan drie procent. Doorheen het weekend waren ook vier positieve drugtests op elf en werden 17 rijbewijzen ingetrokken.

Flitscontrole A19

“Zelf zat ik vrijdag en zaterdag in het CP-ops, dat is het controlecentrum van de organisatie in het Vleeshuis”, weet communicatieconsulent Glenn Verdru. “Op social media zorgden we voor verschillende updates. Overall mogen we spreken van een goeie editie. Voor het publiek zijn er telkens wel enkele aandachtspunten. Maar we hebben dankzij de inzet van de heli en de eigen drones een goed overzicht kunnen houden. Onze mensen en de stewards van de organisatie speelden kort op de bal. De verkeerscontroles in onze zone kwamen er naar aanleiding van de evenementen, maar ook in het kader van ‘weekend zonder alcohol’. Bijkomend kregen wij de resultaten van de wegpolitie. Langs de A19 werd er geflitst door de federale politie. Van de 37.064 gecontroleerde voertuigen reden er 752 te snel. Daar zijn de trajectcontroles intussen goed ingeburgerd. Niettemin werd een bestuurder geflitst aan een snelheid van 213 kilometer per uur.”

Ook horeca tevreden

Ook de horeca uit de Ieperse binnenstad blikt tevreden terug op de Ardeca Ypres Rally. “Alle factoren speelden in ons voordeel”, weet Jurgen Crombez, voorzitter van Horeca Ieper. “Collega’s van Den Anker en In ‘t Klein Stadhuis op de Grote Markt lieten zelfs weten dat het beter was dan vorig jaar. Wellicht omdat het toegankelijker was en er iets te zien was op de markt. Uiteraard speelde ook het prachtige weer een rol. Ook de cafés en hotels zaten goed vol, dit zien we dus als een bijkomend topweekend in aanloop naar het hoogseizoen.”