PZ Vlas voerde alcoholcontroles uit tijdens het weekend: bijna vier procent positief

Zondag voerde de verkeerspolitie van PZ Vlas zowel in de namiddag als ’s avonds alcoholcontroles uit in de Weggevoerdenlaan in Kortrijk en de Dumoulinlaan in Marke.

582 bestuurders moesten een alcoholtest ondergaan. 22 daarvan bliezen positief, wat overeenkomt met 3,8 %.

Flitsmarathon

Op vrijdag nam de verkeerspolitie van PZ Vlas zoals steeds deel aan de nationale flitsmarathon. De snelheidscontroles (zonder interceptie) werden uitgevoerd op enkele drukke invalswegen en sluipwegen in Kortrijk, Kuurne en Lendelede: Gentsesteenweg, Pottelberg en Baaistraat in Kortrijk, Brugsesteenweg in Kuurne , Rijksweg in Lendelede, Bergstraat en Moeskroensesteenweg in Aalbeke.

In totaal werden 4.423 bestuurders gecontroleerd. 398 daarvan reden te snel, wat overeenkomt met 8,9%. “Onze snelheidscontroles blijven een absolute prioriteit en worden dagelijks uitgevoerd, dus niet enkel tijdens de aangekondigde flitsmarathons of andere verkeersveiligheidsacties. Veel controleren werkt ontradend en preventief.”