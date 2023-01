PZ Vlas houdt controleacties: “Drugsdealer opgepakt, verder geen incidenten”

Zowel op donderdag 12 als vrijdag 13 januari voerden de interventieteams van PZ Vlas controleacties in het verkeer uit.

De politieteams controleerden donderdag in de stationsomgeving en aan het Nelson Mandelaplein in Kortrijk in totaal tien personen en vier voertuigen. Er werden geen fietsendieven betrapt.

Tijdens die controles werd in een verdacht voertuig met Franse nummerplaat wel een drugdealer opgepakt die zowel cocaïne als heroïne in de aanbieding had.

Daarnaast werd ook op verkeersveiligheid gecontroleerd en geverbaliseerd. Een bestuurder werd beboet omdat hij bewust een straat inreed waar dit verboden was, andere bestuurder werd betrapt toen hij door het rood licht reed en nog een andere bestuurder reed met een niet correct verzekerd Frans voertuig.

Vrijdag stonden de controleposten zowel in de namiddag als ‘s avonds op verschillende tijdstippen opgesteld op enkele belangrijke invalswegen, onder meer in de Torkonjestraat op de grens van Marke met Aalbeke.

In totaal werden 315 voertuigen gecontroleerd. Daarvan werden 53 voertuigen en hun bestuurders en inzittenden onderworpen aan een grondige controle.

“Deze controleactie verliep vlot en zonder incidenten. Er waren geen verdachte vaststellingen naar rondtrekkende inbrekers of andere dadergroepen toe. Het overgrote deel van de bestuurders was perfect in orde. Veel mensen vonden onze zichtbare aanwezigheid met zo’n actie een goed initiatief, wat alvast een opsteker is. Iedereen kreeg ook de nodige uitleg over het opzet van onze controles. Er volgen binnenkort nog dergelijke acties”, aldus woordvoerder van PZ Vlas.