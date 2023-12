PZ VLAS en Vlaamse Overheid stellen enkele inbreuken vast bij vrachtverkeer

Op maandag 4 december was er een gezamenlijke wegcontrole door de verkeerspolitie van PZ VLAS, samen met een controleur van de Vlaamse Overheid, die gespecialiseerd is in gevaarlijk afvaltransport. Zij controleerden in totaal 12 vrachtwagens op hun transport van gevaarlijke goederen en alle wettelijke reglementeringen die daarmee gepaard gaan.

De controles gebeurden in de Oudenaardsesteenweg in Kortrijk en de Brugsesteenweg in Kuurne. Het ging om een zogenaamde ADR-controle, wat een overeenkomst is waarbij 54 landen zijn aangesloten, waaronder België en Nederland. Deze ADR-overeenkomst bevat bepalingen voor het veilig vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.

Er werd controle gedaan op verschillende voertuigen, zowel colli-transporten als tankwagens. Twaalf dergelijke vrachtwagens werden aan de kant gezet, daarbij werden volgende inbreuken vastgesteld: één bestuurder had op zijn vrachtbrief niet de vereiste vermeldingen staan over de gevaarlijke producten die hij vervoerde, één bestuurder had foutieve informatie staan op de oranje ADR-signalisatieborden van zijn voertuig, twee bestuurders konden geen geldige vervoersvergunning voorleggen en één bestuurder had geen brandblustoestel in de bestuurderscabine liggen. De bestuurders moesten telkens een onmiddellijke inning betalen.

“Er waren enkele bestuurders duidelijk niet in orde”, zegt woordvoerder van PZ VLAS Thomas Detavernier over de controles. “Aangezien het telkens gaat om vervoer van gevaarlijke producten (giftig, brandbaar, oxiderend, bijtend of milieugevaarlijk) is het een meerwaarde dat de PZ Vlas en de Vlaamse Overheid over specialisten in de ADR-materie beschikken. Dergelijke acties blijven nodig en worden in de toekomst herhaald.”