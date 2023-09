PZ Vlas controleert 79 bestelwagens en aanhangwagens tijdens verkeersactie en stelt daarbij maar liefst 21 overtredingen vast

Op dinsdag 26 september voerde de verkeerspolitie van PZ Vlas een controleactie uit in de Brugsesteenweg in Kuurne en de Visserskaai in Kortrijk.

De focus van deze verkeerscontroles lag op lichte vrachtwagens en voertuigen met een aanhangwagen. In totaal werden 79 bestuurders tegengehouden en gecontroleerd. Daarbij werden maar liefst 21 overtredingen vastgesteld en geverbaliseerd.

“Alle gecontroleerde bestuurders moesten ook een alcoholtest ondergaan, niemand had te veel gedronken. De controles verliepen vlot en zonder incidenten. Gezien het grote aantal overtredingen worden binnenkort nieuwe wegcontroles gepland”, klinkt het bij PZ Vlas.