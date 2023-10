PZ Vlas beboet bestuurders voor gsm-gebruik achter het stuur

Op donderdag 28 september voerde de verkeerspolitie van PZ Vlas opnieuw een verkeersactie uit in het centrum van Kortrijk. De controles gebeurden tijdens de middag- en avondspits, zowel door de motards via interceptie als via een statische controlepost in de Wandelweg.

Vijf bestuurders werden beboet voor gsm-gebruik achter het stuur. Verder droegen er 15 bestuurders hun autogordel niet, drie bestuurders werden betrapt op het bewust negeren van verkeersborden en/of verkeerslichten, twee bestuurders reden met een vervallen keuringsbewijs en een bestuurder reed met een voertuig dat niet geldig ingeschreven was.

Ook stonden vier bestuurders fout en/of gevaarlijk geparkeerd. Alle bestuurders bij wie een overtreding werd vastgesteld, moesten ook een alcoholtest ondergaan, geen van hen had te veel gedronken.

Daarnaast werden nog eens 10 taxibestuurders gecontroleerd op de specifieke taxiwetgeving, zij waren allen in orde. Eén fietser kreeg een boete omdat hij zonder fietsverlichting reed en een bestuurder van een elektrische step werd beboet omdat hij te jong was om met zo’n step te rijden.

“In de stationsomgeving van Kortrijk komt in de ochtend-, middag- en avondspits veel gemotoriseerd verkeer samen met veel fietsers en voetgangers, wat het risico op verkeersongevallen groter maakt. Vandaar dat het belangrijk is dat alle weggebruikers, ook fietsers en e-steppers, de verkeersregels respecteren. Dergelijke acties worden in de toekomst zeker herhaald, samen met de toezichten en controles in schoolomgevingen en op drukke verkeersknooppunten in Kortrijk, Kuurne en Lendelede”, aldus woordvoorder Thomas Detavernier.