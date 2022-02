PZ RIHO houdt controles: enkele bestuurders reden dubbel zo snel als toegelaten en jonge chauffeur gaat op de vlucht voor combi, maar wordt gevat

In de nacht van vrijdagavond op zaterdag werden door de Politiezone RIHO (Roeselare-Izegem-Hooglede) op drie plaatsen controles gehouden door de verkeersdienst. Zowel op snelheid als alcohol werd gecontroleerd. Zes rijbewijzen werden voor 15 dagen in getrokken. Enkele bestuurders reden dubbel zo snel als toegelaten, in het centrum van Roeselare ging een bestuurder die nog geen jaar zijn rijbewijs bezat op de vlucht. Hij werd staande gehouden en bleek onder invloed van alcohol.

Tien procent rijdt te snel in Meensesteenweg in Roeselare

De eerste controle vond plaats in de Meensesteenweg in Roeselare van 18 tot 20 uur. Van 110 bestuurders werd een alcoholtest afgenomen. Twee van hen dienden hun rijbewijs tijdelijk af te geven respectievelijk voor 3 uur en 6 uur. Van 1.679 voertuigen werd de snelheid gecontroleerd. 164 bestuurders reden te vlug. Bij drie van hen werd het rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen ingehouden.

Een trucker slaagde er in om met zijn trekker binnen de bebouwde kom aan een snelheid van 89 km/uur te rijden. De andere twee reden respectievelijk 88 en 100 km/uur. Daarnaast werd nog een voertuig geïmmobiliseerd wegens het rijden met de wagen zonder rijbewijs.

De tweede controle vond plaats in Izegem aan de centrale brug en dit van 21.15 tot 22.30 uur. Aan 72 bestuurders werd een ademtest opgelegd. Drie onder hen legden een positieve ademanalyse af. Van 1 bestuurder werd het rijbewijs ingehouden voor 3 uur van de andere twee was dit 6 uur.

Ook hier werd de snelheid gemeten. In de Gentseheerweg werden 181 voertuigen gecontroleerd. Eén voertuig werd geflitst aan 98 km/uur waar 50 km/uur is toegelaten. Betrokkene zal later zich mogen verantwoorden voor de rechter. Een stuurverbod zal zijn deel zijn.

Bijna tien procent onder invloed aan Roeselaarse brandweerkazerne

De laatste controle (van 23.45 uur tot 01 uur) werd gehouden in Roeselare ter hoogte van de brandweer in de Koning Albert I-laan. Aan 71 bestuurders werd een ademtest opgelegd: 6 onder hen reden onder invloed. Van 3 personen werd het rijbewijs voor 3 uur ingehouden, van 2 andere 6 uur en 1 bestuurder diende zijn rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen af te geven.

Vluchtende bestuurder kon staande gehouden worden in de Leenstraat

In het centrum van Roeselare werd door een interventiepatrouille een voertuig opgemerkt dat het niet al te nauw nam met de verkeersregels en de snelheid. Toen de collega’s tot interceptie overgingen, poogde de bestuurder aan hoge snelheid de combi los te rijden in het centrum van Roeselare. Bij het uitdraaien van de Leenstraat reed betrokkene zich zelf klem in het verkeersdispositief waar 14 personeelsleden van de PZ RIHO hem met open armen opwachtten. De bestuurder bleek een jonge bestuurder te zijn. Betrokkene had namelijk pas zijn rijbewijs van mei 2021. Hij legde een positieve ademtest af en zijn rijbewijs werd op bevel van de procureur onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Hij zal zich mogen verantwoorden voor de rechter en zal hoogstwaarschijnlijk zijn proeven voor het rijbewijs opnieuw mogen afleggen.

Nog tal van inbreuken: van gsm-gebruik achter het stuur tot uitlaten die te veel lawaai maken

Gedurende de drie controles werden nog heel wat inbreuken vastgesteld: ladingzekering (2), verlichting van het voertuig (2), ongeldige of geen verzekering (5), niet gekeurd voertuig (1) en een voertuig dat niet aan de technische eisen voldeed (1).

Drie bestuurders werden betrapt op het gebruik van de gsm achter het stuur. Eén chauffeur werd bekeurd omdat zijn voertuig geparkeerd stond op een laadplaats voor elektrische voertuigen.

Vier fietsers zonder verlichting moesten halt houden. Een opgefokte bromfiets werd in beslag genomen en een bromfiets die te veel lawaai maakte ging op de bon, net als een auto waarvan de uitlaat te veel lawaai produceerde.