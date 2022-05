PZ Midow houdt weekendactie: rijbewijs ingetrokken wegens ‘sportief rijgedrag’

Zaterdagnacht hield PZ Midow een alcoholcontrole. Tijdens het weekend werden ook 81 voertuigen gecontroleerd met twee ingetrokken rijbewijzen tot gevolg.

Bovendien waren er ook nog controles via anoniem voertuig waar mensen uit het verkeer werden gehaald. Zo werd zondagmorgen vroeg een voertuig Mercedes uit het verkeer gehaald wegens ‘sportief rijgedrag’. De bestuurder, een jongeman van 20 jaar, blies positief. Zijn rijbewijs werd 15 dagen ingetrokken.

Verder waren er een aantal blokkades opgericht, zowel zondag in Ingelmunster en Dentergem, als op zaterdag in Wielsbeke en Meulebeke. Van de in totaal 644 gepasseerde voertuigen werden er 37 doorgedreven gecontroleerd. Eén bestuurder had te veel gedronken. Er werden ook nog zes processen-verbaal uitgeschreven rond technische eisen, rijbewijs, verzekering en het dragen van de gordel.