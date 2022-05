PZ Midow controleerde afgelopen weekend maar liefst 996 wagens

Tussen vrijdagvoormiddag en zondagnamiddag hield PZ Midow een extra controle. In totaal werden 996 voertuigen onderworpen aan een vlugge check. De verdachte wagens werden aan de kant gezet voor een doorgedreven controle.

Op vrijdag werden 181 voertuigen gecontroleerd in Meulebeke (Ingelmunstersteenweg). Een buitenlander werd op de bon geslingerd wegens gebruik van gsm achter het stuur. In de namiddag werd in Ingelmunster (N50 op de brug) 302 voertuigen gecontroleerd. Er werden een aantal kleinere overtredingen vastgesteld (onder andere keuring).

Zaterdag werden in Oostrozebeke (Wielsbekestraat ter hoogte van het politiebureau) 156 voertuigen gecontroleerd. Er werden opnieuw enkele kleinere inbreuken vastgesteld, zoals keuring en niet dragen van de gordel.

Op zondag was eerst Wielsbeke aan de beurt (N382), vervolgens in de namiddag Meulebeke (Tieltstraat): er werden respectievelijk 140 en 217 voertuigen gecontroleerd. Opnieuw waren geen zware overtredingen vast te stellen, op enkele kleinere inbreuken na (technische eisen).

In totaal werden 25 personen in de politionele databanken gecontroleerd. Geen van heb bleek geseind voor de politiediensten.

PZ Midow herhaalt dat de komende dagen dergelijke acties zullen blijven doorgaan. Het moet ontradend werken naar rondtrekkende daders. Bovendien willen zee hiermee en krachtig signaal geven dat rijden onder invloed van alcohol of drugs niet kan, en dat dit op elk moment van de dag kan gecontroleerd worden.