Politiezones Vlas en Kouter betrappen samen ruim 300 snelheidsduivels tijdens nationale flitsmarathon

Net als de andere politiezones in ons land hield politiezone Vlas van woensdagmorgen tot donderdag een flitsmarathon. Iets meer dan 3.000 bestuurders werden gecontroleerd, 137 van hen mogen een boete verwachten. De flitsmarathon vond plaats op enkele drukke invalswegen in Kortrijk, Lendelede en Kuurne. De collega’s van politiezone Kouter hield op drie plaatsen in de zone een verkeerscontrole. Daarbij werden in totaal 2.542 voertuigen gecontroleerd waarbij 184 snelheidsovertredingen vastgesteld werden.

Op de Brugsesteenweg in Kuurne, in de bebouwde kom, werd een snelheidsduivel met 91 km per uur geflitst. Hij riskeert een intrekking van zijn rijbewijs en een fikse boete.

Hardleerse overtreders

Het gaat hier echter om een uitschieter. Volgens de woordvoerder van PZ Vlas, Thomas Detavernier, hield de overgrote meerderheid van de chauffeurs zich aan de opgelegde snelheidsnorm, al blijven de snelheidscontroles wel prioriteit.

“Onze snelheidscontroles blijven onverminderd een absolute prioriteit en worden dagelijks uitgevoerd, dus niet enkel tijdens de aangekondigde flitsmarathons of andere verkeersveiligheid acties. Gelukkig rijdt het overgrote deel van de bestuurders in Kortrijk, Kuurne en Lendelede voorbeeldig, maar ‘het flitsen’ blijft nodig voor die kleine categorie hardleerse overtreders.”

Drie locaties

Politiezone Kouter hield op drie plaatsen in de zone een verkeerscontrole. Daarbij werden in totaal 2.542 voertuigen gecontroleerd waarbij 184 snelheidsovertredingen vastgesteld werden. Een bestuurder reed zodanig hard dat hij onmiddellijk zijn rijbewijs werd afgenomen. Een andere bestuurder verloor voor 15 dagen het rijbewijs wegens rijden onder invloed.

De verkeerscontroles gingen op drie tijdstippen op drie locaties door. Eerste werd er anderhalf uur lang gecontroleerd op de Rijksweg in Torhout. Daar werden 1.027 voertuigen gecontroleerd waarvan er 38 bestuurders te snel reden. Acht bestuurders die aan de kant gezet werden voor een ademtest bliezen allen safe.

Gsm achter het stuur

Wel betrapte de politie een bestuurder die over de doorlopende witte lijn reed en die kreeg een pv mee. Er werd ook een onmiddellijke inning uitgeschreven voor iemand die zijn gsm gebruikte achter het stuur.

Vervolgens werd gecontroleerd op de Diksmuidebaan in Ichtegem. Daar werden 1.163 voertuigen gecontroleerd. 55 bestuurders reden te snel. Ook hier waren alle ademtesten negatief. De politie schreef wel enkele pv’s of pv’s van waarschuwing uit voor de verzekering, keuring, inschrijving van een aanhangwagen en een onmiddellijke inning voor inbreuken op de regels rond een kinderzitje.

Positieve ademtest

‘s Avonds werd gecontroleerd op de Torhoutse Baan in Gistel. Hier werden de meeste hardrijders betrapt: 91 op een totaal van 352 gecontroleerde voertuigen. Een hardrijder moest het rijbewijs meteen afgeven. Een andere bestuurder legde een positieve ademtest af en verloor voor 15 dagen het rijbewijs. (JH)