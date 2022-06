Politiezone Westkust betrapt 142 hardrijders in vijf uur tijd

Politiezone Westkust hield dinsdag overdag een vijf uren durende flitsactie op drie plaatsen op het grondgebied. Er werd geflitst met de mobiele flitser op plaatsen waar de maximum toegelaten snelheid overal 50 kilometer per uur bedroeg.

Op de N34 in Nieuwpoort trof de politie 63 bestuurders aan die te snel reden. In de Leopold II-laan in Koksijde respecteerden 13 bestuurders de snelheidslimiet van 50 km per uur niet. In de Koksijdeweg in De Panne werd er het meest hardrijders betrapt: in totaal 66 bestuurders.

“Dat breng het eindtotaal op 142 hardrijders. Dit zijn er meer dan drie keer zoveel in vergelijking met de vorige flitsactie”, meldt politiezone Westkust. De politie flitst ook deze maand nog diverse keren. De aangekondigde acties zijn op woensdag 8 juni, maandag 13 juni en op vrijdag 24 juni. Hou zoals steeds ook rekening met onaangekondigde acties. (JH)