Politiezone Westkust betrapt 112 hardrijders tijdens flitsactie, maar niemand in fietsstraat Pylyserlaan in Koksijde

Politiezone Westkust hield dinsdag een flitsactie op drie locaties waarbij telkens de snelheidslimiet van zone 30 en zone 50 telt. Er werden 112 hardrijders betrapt. Opvallend: in fietsstraat Pylyserlaan in Koksijde werd niemand betrapt.

Op dinsdag 2 mei hield politiezone Westkust opnieuw een flitsactie. “De mobiele flitser werd gedurende een vijftal uur op drie verschillende locaties opgesteld”, zegt Hélène Ingels van Westkust. “Op twee van de drie locaties werden in totaal 112 bestuurders geflitst. In de fietsstraat Pylyserlaan in Koksijde hielden alle bestuurders zich aan de snelheidslimiet van 30 kilometer per uur. In de Willem de Roolaan in Nieuwpoort reden 50 bestuurders sneller dan de maximaal toegelaten snelheid van 30 kilometer per uur. In de Koksijdeweg in De Panne respecteerden 62 bestuurders de snelheidslimiet van 50 niet.”

Dat er niemand betrapt werd in de Pylyserlaan in Koksijde is opvallend. Enkele jaren geleden werd die straat hervormd tot een fietsstraat en hield de politie geregeld snelheidscontroles. Na een sensibiliseringscampagne werden bij de eerste flitscontroles telkens tientallen hardrijders betrapt. Dat was nu niet meer het geval. (JH)