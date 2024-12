Een nieuw jaar, ook nieuwe snelheidscontroles in de politiezone RIHO. Dit zijn de aangekondigde controles in Roeselare, Izegem en Hooglede.

In januari 2025 worden opnieuw een pak (aangekondigde) snelheidscontroles gehouden. Ondertussen is de BOB-campagne ook nog aan de gang. In de eerste week van het nieuwe jaar blijft op het vlak van die snelheidscontroles iets rustiger, maar daarna wordt er toch fel gecontroleerd. Hieronder vind je het overzichtje.