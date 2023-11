Politiezone Grensleie betrapt 7,21 procent op te snel rijden tijdens tweedaagse flitsmarathon

Ook de politiezone Grensleie (Menen-Wevelgem-Ledegem) nam dinsdag en woensdag deel aan de flitsmarathon. In een zone 30 werd een voertuig geregistreerd met een snelheid van 67 kilometer per uur, in een zone 50 is een voertuig geflitst aan 87 kilometer per uur.

“In het kader van verkeersveiligheid hebben we een grondige flitsmarathon uitgevoerd op maar liefst zes verschillende locaties binnen onze politiezone”, aldus Mégane Coussaert van de communicatiedienst. “De focus lag op het handhaven van de snelheidsbeperkingen en het bevorderen van veilig rijgedrag.”

In totaal zijn er 3.553 voertuigen gecontroleerd tijdens deze tweedaagse. Er werden 256 voertuigen betrapt op overtredingen, wat neerkomt op een percentage van 7,21 procent. “Dit benadrukt het voortdurende belang van handhaving om de veiligheid op onze wegen te waarborgen”, zegt Mégane. “Als resultaat van deze intensieve handhaving zullen twee rijbewijzen worden ingetrokken.”

“Deze resultaten onderstrepen niet alleen de noodzaak van voortdurende verkeershandhaving maar benadrukken ook de rol die we allemaal spelen bij het waarborgen van een veilige omgeving op de weg. Samenwerking is de sleutel tot het verminderen van verkeersovertredingen en het beschermen van alle weggebruikers.”