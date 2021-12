Politieman gewond aan de hand nadat bestuurder in Houthulst controle negeert

Een 28-jarige man uit Houthulst heeft zich vrijdagnacht flink misdragen in het verkeer toen hij niet wilde stoppen voor een verkeerscontrole. Hij reed tweemaal rakelings langs een combi waarbij een politieman moest springen om niet geraakt te worden. De politieman raakte gewond aan de hand.

Rond 2.00 uur ‘s nachts had de politie Polder in het kader van de BOB-campagne een controlepost opgezet op het kruispunt van de Eugene de Grootelaan met de Poelkapellestraat in Houthulst. Terwijl ze iemand aan het controleren waren reed de 28-jarige G.D. voorbij in een nogal opvallende rijstijl en met behoorlijk wat lawaai. De politie kon hem omwille van de lopende controle niet meteen stoppen. Een kwartier later passeerde G.D. echter opnieuw, en daarbij liep het fout.

Politieman geraakt aan de hand

“De politie zette hun voertuig dwars over de weg om tot een controle van de man over te gaan”, meldt de dienstdoende procureur van het parket van Kortrijk. “Een politieman stapte uit en deed teken om halt te houden. De bestuurder reed echter rakelings langs de combi en de politieman die moest aan de kant gaan om niet geraakt te worden. De politieman werd toch geraakt aan de hand door de wagen en raakte lichtgewond.”

Aanvankelijk kon G.D. opnieuw ontsnappen maar de politie herkende zijn wagen en reed naar zijn woning, iets verderop in de Vrijbosstraat. Terwijl ze bij zijn oprit wachtten kwam G.D. opnieuw aangereden. Op een bepaald ogenblik stond de politiecombi van Polder en de wagen van G.D. neus aan neus.

“Opnieuw is de bestuurder rakelings langs de combi gereden om tot bij hem thuis te raken”, vervolgt de procureur. “Op zijn oprit kon hij uiteindelijk overmeesterd worden. Het bleek dat hij 0,85 promille in zijn bloed had. De man werd gearresteerd maar terug vrijgelaten. Zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingehouden en hij zal zich via snelrecht op 7 februari moeten verantwoorden voor de rechtbank van Ieper voor gewapende weerspannigheid waarbij de wagen als wapen werd gebruikt.”

Het voertuig van G.D. werd niet in beslag genomen. De politieman is enkele dagen werkongeschikt.

