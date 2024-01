Politiediensten doen gezamenlijke controleactie op aankomende treinen in Kortrijk

Op zaterdag 20 januari voerden de Politiezone VLAS, de federale Spoorwegpolitie, inspecteurs en hoofdinspecteurs in opleiding aan de West-Vlaamse Politieschool, een grootschalige gerechtelijke controleactie uit op de aankomende treinen in het station van Kortrijk.

De controles gebeuren in samenwerking met de NMBS, Securail en de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ).

Alle reizigers op de treinen vanuit Frankrijk en vanuit de grote steden in het binnenland werden na het afstappen gecontroleerd op fiets- en stepdiefstal, druggebruik en -handel, wapendracht, gauwdiefstal, vandalisme, intimidatie, illegaliteit … kortom, alle mogelijk vormen van stedelijke overlast waar Kortrijk mee te maken krijgt.

Hiervoor werden ook de drughond en het droneteam van de PZ Vlas ingezet. In totaal namen 42 politiemensen deel aan deze gerechtelijke controleactie.

Drugs

In totaal werden zo’n 1.500 personen gecontroleerd. 80 daarvan werden aan een grondige screening onderworpen nadat ze aangeduid werden door de drughond of zich verdacht gedroegen.

De verdere controle van deze personen leverde de volgende resultaten op:

25 personen hadden effectief drugs op zak. Het ging vooral om gebruikershoeveelheden en 6 daarvan werden afgehandeld via de procedure van de onmiddellijke minnelijke schikking (OMS).

Andere vaststellingen

6 pv’s wegens illegaal verblijf – de verdere afhandeling gebeurde door de Dienst Vreemdelingenzaken

4 personen waren in het bezit van een verboden wapen, het ging om 3 messen en 1 wapenstok, deze werden in beslag genomen en er werd pv opgesteld

1 geseind persoon werd aangetroffen

2 keer werd drugs aangetroffen op de grond, hoogstwaarschijnlijk vlug weggeworpen bij het zien van de politiediensten

2 personen werden betrapt op het niet naleven van de voorwaarden die zij eerder opgelegd kregen

“Deze grootschalige actie verliep heel vlot en zonder incidenten. Ook de gedrevenheid en inzet van de aspirant-hoofdinspecteurs en -inspecteurs van de West-Vlaamse Politieschool waren zeker een meerwaarde. Het was een drukke zaterdagnamiddag en -avond, met heel veel mensen die de trein naar Kortrijk namen. Het is dus zeker de moeite om ook in het weekend dergelijke controles uit te voeren.”