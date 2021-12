Politiecontroles RIHO vat meerdere bestuurders bij verhoogde alcohol- en verkeerscontroles

Voor het tweede weekend op rij voerde de verkeersdienst van de politiezone RIHO verhoogde alcohol- en verkeerscontroles uit. Deze maal werd er geopteerd om op vrijdagavond tussen 16 en 24 uur te controleren. Als gevolg van het regenweer werd in eerste instantie geopteerd om geen vaste dispositieven op te zetten, maar gericht bestuurders te controleren.

Tijdens deze controles werd aan 27 bestuurders een alcoholtest opgelegd. Slechts één bestuurder legde een positieve alcoholtest af. Daarnaast kregen tien fietsers en één bestuurder van een step een boete omdat hun verlichting onvoldoende was. Er werden twaalf parkeerinbreuken vastgesteld en zes vaststellingen van het gebruik van de GSM als bestuurder van een voertuig.

Van één bestuurder werd het voertuig geïmmobiliseerd omdat hij zijn wagen bestuurde ondanks het verval opgelegd door de rechter. Verder werden er nog negentien andere verkeersovertredingen vastgesteld. Later in de avond werd in Izegem een vast verkeersdispositief opgezet. Er werden slechts elf bestuurders gecontroleerd en aan allen werd een ademtest opgelegd. Vier van hen legden een positieve ademtest af. Onder hen een taxichauffeur en deze diende zijn rijbewijs voor 6 uur af te geven. Daarnaast werden er nog zes andere verkeersovertredingen vastgesteld.