Politie Westkust trekt vijf rijbewijzen in bij start BOB-zomercampagne

Afgelopen vrijdag startte de BOB-zomercampagne officieel en politiezone Westkust hield daarbij meteen een controleactie. Daarbij werden zeven bestuurders onder invloed betrapt en vijf van hen verloren het rijbewijs voor 15 dagen.

Al van bij het begin van de BOB-zomercampagne besloot politiezone Westkust een controleactie te houden. Daarbij werd van zaterdagavond 19.30 uur tot zondagmorgen 03.30 uur gecontroleerd. 239 bestuurders werden daarbij getest.

Rijbewijs ingetrokken

“Bij de eerste halte in De Panne legden tussen 19.30 en 21.20 uur 160 bestuurders een ademtest af”, zegt Hélène Ingels van Westkust. “Eén bestuurder blies alarm en mocht gedurende drie uren geen voertuig besturen. Drie bestuurders bliezen meer dan 1 promille. Hun rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Later op de avond legden 68 bestuurders een ademtest af in Nieuwpoort. Opnieuw werd van één bestuurder het rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Een andere bestuurder leverde het rijbewijs voor zes uren in. Op de laatste controlehalte te Koksijde controleerde onze ploeg elf bestuurders tussen 2 uur en 3.30 uur ’s morgens. Eén bestuurder blies alarm. Ook tijdens deze controle werd van één bestuurder het rijbewijs voor 15 dagen ingetrokken.”

De vijf bestuurders van wie het rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen werd ingetrokken, zullen zich binnenkort moeten verantwoorden voor de politierechtbank. (JH)