Politie Westkust trekt verschillende rijbewijzen in nadat het 24 auto’s uit verkeer haalt tijdens controle

Politiezone Westkust hield afgelopen weekend een controleactie op drie plaatsen en haalde daarbij 24 voertuigen uit het verkeer voor een grondige controle. Verschillende bestuurders hadden teveel gedronken en verloren het rijbewijs. Een bestuurder had cannabis op zak en een ander al een rijverbod lopen.

De controleactie van politie Westkust liep van zaterdag 19 uur tot zondag 1 uur. Er werd op drie plaatsen gecontroleerd en daarbij werd van 287 bestuurders nagegaan of ze teveel alcohol hadden gedronken.

“24 voertuigen en 51 personen werden uit het verkeer gehaald en aan een grondigere controle onderworpen”, meldt de politie. “De controleactie startte op de Kaai in Nieuwpoort. Drie bestuurders bliezen alarm en mochten gedurende drie uren geen voertuig besturen, een andere bestuurder moest de wagen zes uur aan de kant laten staan. Op de Toekomstlaan in Koksijde ter hoogte van de Wulpenbrug, moest één bestuurder het rijbewijs voor zes uur inleveren. Van een andere bestuurder werd het rijbewijs onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken. Deze laatste zal zich moeten verantwoorden voor de politierechtbank. In de Koninklijke Baan werd een bestuurder betrapt die ondanks een rijverbod toch met de wagen reed. Een proces-verbaal ‘sturen spijts verval’ werd opgemaakt. In de Kromfortstraat in De Panne, ter hoogte van het op- en afrittencomplex, betrapten we een bestuurder die helemaal geen rijbewijs had. We troffen ook 0,5 gram cannabis aan. Eén bestuurder leverde het rijbewijs voor drie uren in, één andere bestuurder mocht gedurende zes uren geen enkel voertuig besturen.” (JH)