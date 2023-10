Politie Westkust trekt 36 rijbewijzen in van bestuurders die betrapt werden met GSM achter stuur

Tijdens de nationale controleactie tegen afleiding achter het stuur betrapte politiezone Westkust dinsdag en woensdag liefst 36 personen. Van allen werd het rijbewijs voor acht dagen ingetrokken. “Er werden meer dan vier keer zoveel bestuurders betrapt als tijdens de vorige actie”, meldt politie Westkust.

De nationale actie is een vervolginitiatief van de vorige controleactie tegen afleiding achter het stuur dat in mei werd gehouden. Deze keer betrapte politiezone Westkust in totaal 36 bestuurders. Dat is meer dan vier keer meer dan in mei. Alle bestuurders kregen een rijverbod van acht dagen en moesten hun rijbewijs afgeven. “Het manipuleren van een elektronisch apparaat met een scherm tijdens het besturen van een voertuig is verboden”, meldt politiezone Westkust.

Geen afleiding

“Het verbod slaat naast het gebruik van een draagbare telefoon ook op het gebruik van allerlei soortgelijke apparaten zoals laptops, tablets, e-readers, … Niet enkel het gebruik maar ook het vasthouden of het manipuleren van een dergelijk toestel is niet toegelaten. Naast bellen achter het stuur mag je bijvoorbeeld ook geen filmpjes, berichten, e-mails, … bekijken terwijl je aan het rijden bent, want ook dan wordt de aandacht afgeleid van de rijbaan. Het gebruik van elektronische toestellen met een scherm op een veilige manier is wel toegelaten op voorwaarde dat het toestel in de daartoe voorziene houder werd geplaatst. Zo kan je jouw vastgeklikte smartphone wel gebruiken als gps-toestel.” (JH)