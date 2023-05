Politie Westkust neemt bromfiets in beslag die liefst 99 kilometer per uur haalt

Politiezone Westkust (De Panne/Koksijde/Nieuwpoort) hield afgelopen weekend een verkeersactie waarbij bestuurders getest werden op alcohol in het verkeer. Negen bestuurders verloren hun rijbewijs. Opvallend: de politie zette ook een bromfietser aan de kant omdat ze vermoedden dat die opgedreven was. De bromfiets haalde een snelheid van liefst 99 kilometer per uur.

De controleactie van zone Westkust ging afgelopen weekend van zaterdagavond 19 uur tot zondagnacht 3 uur. Er werd op vier verschillende locaties binnen de zone gecontroleerd. In totaal werden 316 bestuurders onderworpen aan een ademtest. Vier bestuurders bliezen een ademtest ‘alarm’ en verloren voor de duur van drie uren het rijbewijs. Zij moesten een onmiddellijke inning van 189,02 euro betalen. Nog vijf andere bestuurders bliezen positief en moesten het rijbewijs voor zes uren inleveren. Zij kregen een pv mee.

Opgedreven tweewieler

Daarnaast stelde de politie ook andere inbreuken was. De opvallendste was het feit dat een bromfietser aan de kant werd gezet omdat er vermoedens waren dat de tweewieler opgefokt was. Dat bleek ook te kloppen want de bromfiets haalde een snelheid van liefst 99 kilometer per uur. De bromfiets werd in beslag genomen met het oog op een verbeurdverklaring. Ook verloor een bestuurder de wagen voor de duur van 12 uren wegens drugs in het verkeer en kreeg iemand een pv wegens het sturen met een voorlopig rijbewijs terwijl dit niet mocht. (JH)