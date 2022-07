Politie Westkust moet tijdens weekend uitrukken voor diverse diefstallen en vandalisme

De politie Westkust had tijdens het afgelopen eerste zomerweekend de handen vol met diverse interventies. Zo moesten ze meermaals tussenbeide komen voor diefstallen en vandalisme.

Een eerste oproep kwam vrijdag rond de middag binnen op de Zeedijk in Koksijde. Een 86-jarige vrouw uit Koksijde ging er naar de wekelijkse markt. Tijdens een regenbui ging ze samen met haar echtgenoot schuilen ter hoogte van een horecazaak. Iets later merkte ze op dat haar geldbeugel uit haar handtas verdwenen is. De buit bedroeg geld en andere zaken.

Nog vrijdag werd een mag uit Houyet het slachtoffer van een diefstal in de E. D’Arripelaan in De Panne. De man had er zijn Opel Corsa geparkeerd en stelde vast dat beide nummerplaten gestolen weden.

Zaterdag kwam een melding binnen van op het strand van De Panne ter hoogte van de Walckierstraat. Onbekende(n) brachten er opzettelijke schade toe aan vier strandcabines door een deur van een rolcabine in te trappen en met de stukgetrapte deurstijlen enkele wielen van nog drie andere cabines te beschadigen en tevens een houten zeilpaal af te kraken.

Dit weekend maakten bewoners van een woning in de Bremraapweg in Koksijde ook melding van een inbraak. Een onbekende verschafte er zich ‘s nachtsop onbekende wijze toegang tot de woning. De onbekende ontvreemde in de garage geld en enkele documenten uit een draagtas. Er was geen schade te zien. De politie stelde telkens een pv op. (JH)