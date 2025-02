Politie Westkust houdt doorgedreven alcoholcontroles en trekt rijbewijzen van 14 bestuurders in

Politiezone Westkust hield afgelopen weekend doorgedreven alcoholcontroles op liefst 9 plaatsen op het grondgebied. In totaal moesten 1.133 bestuurders een samplingtest ondergaan maar het overgrote deel had niet gedronken. 14 bestuurders verloren het rijbewijs voor enkele uren tot 15 dagen.

De controles gingen zaterdagochtend om 10 uur van start in de Pelikaanstraat in Nieuwpoort. Daarna werd ook in de Stationslaan in Nieuwpoort gecontroleerd. Vervolgens kwam ook de Brugsesteenweg in Nieuwpoort nog aan de beurt waarna ‘s middags gecontroleerd werd op de Koninklijke Baan en de Stationsstraat in De Panne. ‘s Avonds was de Ten Bogaerdelaan in Koksijde aan de beurt en zondag werd gecontroleerd op de Albert I Laan en de Koninklijke Baan in Koksijde. De actie werd zondag afgesloten in de Duinhoekstraat in De Panne. In totaal ondergingen 1.133 bestuurders een samplingtest waarbij snel gemeten kan worden of er een indicatie is dat de bestuurder gedronken had. Voor 14 bestuurders was dat het geval. Verschillende bestuurders verloren het rijbewijs voor drie tot zes uren maar voor drie bestuurders was dat het geval voor 15 dagen. Omdat een bestuurder geen vaste verblijfplaats had in België moest die onmiddellijk 1.260 euro betalen in afwachting van een rechtszaak. Een voertuig werd geïmmobiliseerd. Tot slot werden nog tal van andere inbreuken vastgesteld waarbij een bestuurder betrapt werd met een rood keuringsbewijs, een verbod tot verkeer. (JH)